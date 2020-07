Estrela de Bollywood Aishwarya Rai e sua filha de oito anos testam positivo para o coronavírus

A superestrela de Bollywood Aishwarya Rai testou positivo para o novo coronavírus, anunciou uma fonte oficial de Mumbai, um dia depois do sogro da atriz, o ator Amitabh Bachchan, ter anunciado sua internação no hospital por covid-19.

Sua filha de oito anos, Aaradhya, também foi infectada pelo coronavírus, informou um porta-voz da Corporação Municipal de Brihanmumbai, que pediu anonimato.

Preocupado com a possibilidade de ter contagiado alguém, o ator Amitabh Bachchan fez um post sem suas redes sociais, pedindo para que as pessoas que tiveram contato com ele nos últimos dias façam o teste para saber se não foram também infectados com o coronavírus.

O filho de Bachchan, Abhishek, ator e marido de Aishwarya Rai, também testou positivo, mas os casos são considerados de sintomas leves.

Além de atriz, dançarina, cantora e compositora, Aishwarya Rai foi vencedora do Miss Mundo em 1994, e, em 2003, foi eleita a mulher mais atraente do planeta, em enquete da revista Hello, deixando para trás nomes como Catherine Zeta-Jones e Gwyneth Paltrow.