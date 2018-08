Estréias fracas não geram boa bilheteria nos EUA As últimas semanas têm sido ruins para os filmes em geral, mas boas para thrillers como The Forgotten (O Esquecido), que ficou com o primeiro lugar nas bilheterias dos Estados Unidos, com uma arrecadação de cerca de US$ 22 milhões. Já o drama de Walter Salles, Diários de Motocicleta, que mostra o jovem Ernesto Guevara em uma viagem pela América do Sul antes de se tornar o lendário Che, teve um lançamento restrito a três salas nos Estados Unidos. Esta é quarta semana seguida em que bilheteria é menor do que no mesmo período do ano passado. Mas filmes como The Forgotten, sobre uma mãe que acredita que força sobrenaturais apagaram pessoas de sua vida; e a sátira de terror Shaun of the Dead estrearam com uma certa força. A crítica detestou The Forgotten, mas sua campanha publicitária foi considerada muito eficiente, mostrando imagens de pessoas assustadoras, sugadas para a atmosfera, enquanto a protagonista, a atriz Julianne Moore questiona o que aconteceu com sua memória. Enquanto isso, Resident Evil: Apocalipse continua bem na lista dos mais vistos, em sua terceira semana, empatando no quarto lugar com a comédia adolescente First Daughter. Ambos os filmes arrecadaram US$ 4 milhões. "Isto prova que filmes de terror, mesmo quando são ruins, têm público", disse Paul Dergarabedian, presidente da Exhibitor Relations, empresa que avalia as bilheterias norte-americanas. "Eles podem ter baixo custo, mas sempre conseguem ótimos números", disse. O primeiro lugar da semana passada, Sky Captain and the World of Tomorrow, caiu para o segundo lugar com US$ 6,7 milhões, levando seu total para US$ 25,6 milhões em sua segunda semana. Com lançamento limitado, o longa Diários de Motocicleta, produzido por Robert Redford, estreou em apenas três salas de cinema, com uma media de US$ 52.351 em cada. The Forgotten teve uma média de US$ 7.088, em 3.104 exibições. Confira a lista com as bilheterias estimadas de sexta a domingo nos cinemas da América do Norte: 1. The Forgotten, US$ 22 milhões 2. Sky Captain and the World of Tomorrow, US$ 6,7 milhões 3. Mr. 3000, US$ 5 milhões 4. (empate)First Daughter, US$ 4 milhões 4. (empate)Resident Evil: Apocalypse, US$ 4 milhões 6. Cellular, US$ 3,7 milhões 7. Wimbledon, US$ 3,4 milhões 8. Shaun of the Dead, US$ 3,3 milhões 9. Without a Paddle, US$ 2,4 milhões 10. Hero, US$ 2,3 milhões