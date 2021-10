Estreias do cinema em clima de Dia das Bruxas

O Dia das Bruxas dá o tom das estreias da semana. Na animação A Família Addams 2: Pé na Estrada, dirigido por Greg Tiernan, Conrad Vernon e Laura Brousseau, o terror vem com muitas doses de fofura.

Na sequência do sucesso de 2019, Morticia (voz original de Charlize Theron) e Gomez (Oscar Isaac) estão vendo os filhos Wandinha (Chloë Grace Moretz) e Feioso (Javon ‘Wanna’ Walton) crescerem, sem vontade de passar tanto tempo com os pais. Por isso, resolvem promover uma viagem de carro pelos Estados Unidos para toda a família. Claro que eles vão arrumar muita confusão nessa jornada.

Em Espíritos Obscuros, que tem produção de Guillermo Del Toro, o diretor Scott Cooper recupera o wendigo, um espírito maléfico que faz parte da mitologia dos povos originários algonquinos, nos Estados Unidos, para falar também de depressão econômica, pobreza, abuso, destruição da natureza e epidemia de opioides. Keri Russell (The Americans) é Julia, uma professora que volta para o Oregon depois de anos na Califórnia e vai viver com o irmão Paul (Jesse Plemons), agora o xerife local. Ela fica preocupada com um de seus alunos, o franzino e misterioso Lucas (Jeremy T. Thomas), que parece estar sofrendo abuso.

Charuto de Mel

No domingo, às 19h, o Reserva Cultural promove a pré-estreia do filme, que faz parte da 45ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, com a presença da diretora Kamir Aïnouz – irmã do cineasta brasileiro Karim Aïnouz. No filme, a adolescente Selma (Zoé Adjani), de família rica e berbere, percebe o peso do patriarcado quando conhece o provocador Julien (Louis Peres).

A Mensageira

Olga Kurylenko vive uma motogirl em Londres que descobre que um de seus pacotes é uma bomba para matar Nick Murch (Amit Shah), testemunha do julgamento do chefão do crime Ezekiel Mannings (Gary Oldman), neste filme dirigido por Zackary Adler.

De Volta à Itália

Liam Neeson deixa a ação de lado nesta comédia dramática dirigida por James D’Arcy em que contracena com o próprio filho, Micheál Richardson. Neeson é o artista Robert, que retorna à Itália com o filho Jack (Richardson) para vender a casa herdada da mulher. Os dois atores disseram que o filme os ajudou a processar o luto da perda de Natasha Richardson, mulher de Neeson e mãe de Micheál e morta em um acidente de esqui em 2009.

Uma História de Família

Werner Herzog mescla documentário e ficção neste filme sobre Yuichi Ishii, presidente da Family Romance, uma empresa que oferece pessoas para substituir outros humanos em diversas situações, seja uma ocasião familiar especial ou para reatar o relacionamento de pai e filha.

Os Tradutores

Nove tradutores são isolados para traduzir a última parte de uma saga literária de sucesso. Mas, apesar dos esforços do Líder (Lambert Wilson), as primeiras páginas vazam, e a editora sofre chantagem. Segue-se uma caçada para descobrir quem foi o responsável neste suspense de Régis Roinsard estrelado ainda por Olga Kurylenko e Riccardo Scamarcio.