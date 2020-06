Estreias e clássicos para curtir nos serviços de streaming

Apesar das tentativas de flexibilização, a regra continua sendo o isolamento – para quem pode, claro. Para o cinéfilo, então, a coisa ainda vai longe, porque cinemas e teatros estão sendo deixados por último em todo o mundo. Menos mal que, para manter o público aquecido, o streaming não para de despejar atrações.

São clássicos, filmes raros, cultuados e estreias também. Entre as últimas, um programa muito especial é o britânico The Souvenir, que publicações como Sight and Sound selecionaram como melhor do ano passado, à frente do filme fenômeno em todo o mundo – Parasita, do sul-coreano Bong Joon-ho, que, como você sabe, já chegou à TV paga.

The Souvenir. A diretora Joanna Hogg colocou muito de autobiográfico nessa história de uma jovem aspirante a cineasta que embarca numa relação intensa com um homem mais velho, e pouco confiável. Muita gente já assinalou. É um filme sobre gente branca, rica, heterossexual. Mas Joanna conseguiu evitar os limites de gênero, raça e classe e fez um filme transgressor que não vai parecer fora de propósito, nesse momento em que, a partir do caso George Floyd, o mundo todo parece estar explodindo. A protagonista, Honor-Swinton Byrne, contracena com a mãe, Tilda Swinton.

No YouTube Play

Comer, Beber e Viver. Antes dos dois Oscars de direção que recebeu por O Segredo de Brokeback Mountain e As Aventuras de Py, o autor de Formosa, Ang Lee, já filmava, em inglês, histórias de imigrantes. Em Eat Drink Man Woman, mostra uma família tradicional. Um chef e suas filhas. O jantar de domingo. Comer, beber – e amar. Um clássico da vertente cinema e gastronomia.

No Belas Artes a La Carte

Malcolm X. No clima dos protestos antirracistas que ocorrem em todo o mundo, vale (re)ver o filme que Spike Lee dedicou ao líder do nacionalismo negro na “América”. Malcolm é interpretado por Denzel Washington, num dos grandes momentos de sua extraordinária carreira.

Na MUBI

O Diabo Riu por Último. O último dos cinco filmes que o astro Humphrey Bogart fez com o grande diretor John Huston. Integra-se à dupla o já renomado escritor Truman Capote, como roteirista. Bogart e Gina Lollobrigida como casal de trambiqueiros que tenta comprar terras ricas em urânio na África. Jennifer Jones e o marido também estão de olho no negócio. Tem ainda Robert Morley e o final – espere para ver.