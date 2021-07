Estreias do cinema para curtir com as crianças nas férias

As salas da cidade estão com diversos filmes para famílias em cartaz, e outros programados para entrar ainda em julho. No site do Bora Aí, tem mais opções para planejar a diversão.

Para quem ainda não foi ao cinema durante a pandemia, as salas que visitei no período das grandes redes na cidade de São Paulo estavam seguindo rígidos protocolos de segurança, e me senti bastante segura. Informe-se sobre os critérios da sala escolhida antes de comprar seu ingresso.

Os Croods 2: Uma Nova Era

(estreou 1º de julho) - livre

Acompanha a jornada dos Croods em busca de um novo lar. Durante a aventura, eles se deparam com uma família “moderna”, com costumes completamente diferentes dos deles, os Bemelhores. A família, composta por Esperança Bemelhor (voz de Juliana Paes), Bem Bemelhor (voz de Rodrigo Lombardi) e a filha Aurora, leva uma vida bem diferente da dos homens das cavernas.

Space Jam: Um Novo Legado

(previsto para 15 de julho) - classificação ainda não disponível

Em Space Jam: Um Novo Legado, o campeão da NBA e ícone mundial LeBron James embarca em uma aventura épica, que combina animação e live action, ao lado do atemporal Pernalonga. Dirigida por Malcolm D. Lee, conta com uma equipe inovadora de cineastas que inclui Ryan Coogler e Maverick Carter. Esta jornada transformadora é uma mistura maluca de dois mundos, que revela a que ponto alguns pais são capazes de chegar para se aproximar de seus filhos. Quando LeBron e seu filho Dom são aprisionados em um espaço digital por uma I.A. trapaceira, LeBron precisa trazê-los de volta para casa em segurança levando o Pernalonga, a Lola Bunny e uma equipe indisciplinada de Looney Tunes a uma vitória contra os campeões digitais da I.A. na quadra: um elenco de peso formado por astros e estrelas do basquetebol como você nunca viu. Será Tunes contra o Esquadrão Valentão no desafio mais arriscado da vida de LeBron, que redefinirá o laço entre ele e seu filho, e reforçará a importância de ser você mesmo. Prontos para arrasar, os Tunes desafiam as convenções, turbinam seus talentos únicos e surpreendem até o ‘King James’ jogando à sua própria maneira.

Hotel Transilvânia: Transformonstrão

(previsto para 22 de julho) - classificação ainda não disponível

Venha rever os seus monstros favoritos em uma aventura que traz Drac vivendo o seu desafio mais assustador de todos. Quando a misteriosa invenção de Van Helsing, o “Raio Monstrificador”, sai de controle, Drac e seus amigos monstros são todos transformados em humanos e Johnny se torna um monstro. Em seus novos corpos trocados, um Drac sem todos os seus poderes e um Johnny animadíssimo para curtir a vida de monstro devem se unir e correr ao redor da América do Sul para encontrar uma cura antes que seja tarde demais - e antes que eles enlouqueçam um ao outro. Com a ajuda de Mavis e da hilária e agora humana turma do Drac, eles precisam correr contra o tempo para se transformarem de volta antes que suas mudanças se tornem permanentes.

Outros filmes em cartaz

Spirit, O Indomável (livre)

Cruella (12 anos)

Alice e Peter: Onde Nascem os Sonhos (12 anos)

Velozes & Furiosos 9 (14 anos)