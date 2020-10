Estreia do novo filme de James Bond é adiada mais uma vez por causa da pandemia

Os fãs de James Bond terão que ter um pouco mais de paciência, pois a estreia do próximo filme das aventuras do famoso espião britânico, Sem Tempo para Morrer, foi adiada pela segunda vez nesta sexta-feira, 2, devido à pandemia de coronavírus.

A MGM, a Universal e os produtores de Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, anunciaram que o lançamento do 25º filme da franquia de James Bond, será adiado para 2 de abril de 2021, para que possa ser visto nos cinemas de todo o mundo, diz a conta oficial do filme no Twitter.

O longa, cuja estreia mundial estava inicialmente marcada para 31 de março em Londres, teve seu lançamento alterado na primeira vez para 12 de novembro no Reino Unido e 25 de novembro nos Estados Unidos.

A decisão de reagendar de novo a estreia vem na esteira de um preocupante ressurgimento da covid-19 em muitos países. No Reino Unido, o país mais atingido da Europa, com mais de 42 mil mortes, as restrições locais se multiplicam para frear a propagação da doença, que está infectando quase 7 mil novas pessoas por dia.

"Entendemos que esse atraso irá decepcionar nossos fãs, mas mal podemos esperar para compartilhar 'Sem tempo para morrer' no próximo ano", acrescentou a produção em um segundo tuíte.

No novo capítulo, em que Daniel Craig volta a dar vida ao agente secreto, James Bond deixou suas atividades nos serviços secretos e, finalmente, desfruta de uma vida calma na Jamaica. Porém, sua tranquilidade é rapidamente interrompida quando seu velho amigo da CIA, Felix Leiter, vai procurá-lo e pedir sua ajuda.

O "vilão" da história é interpretado por Rami Malek, que em 2019 ganhou o Oscar de melhor ator por sua interpretação de Freddie Mercury, vocalista ícone da banda de rock Queen.

A música oficial do filme, intitulada No Time To Die, nome original do longa, é interpretada pela jovem cantora americana Billie Eilish.