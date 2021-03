Estreia do filme 'Um Lugar Silencioso - Parte II' no Brasil é antecipada

A estreia de Um Lugar Silencioso - Parte II no Brasil foi antecipada para o dia 17 de junho. Prevista primeiramente para chegar aos cinemas em março do ano passado, filme teve lançamento adiado mais de uma vez. Em outros países chegará antes, em maio.

A primeira parte do suspense, dirigida por John Krasinski e protagonizada por Emily Blunt, foi sucesso mundial, com arrecadação de US$ 340 milhões em todo o mundo.

Neste novo filme, Evelyn Abbott (Blunt) e sua família tentam sobreviver aos monstros que invadiram o mundo e que, por meio de sons, descobrem onde estão os humanos que se tornam suas vítimas.

Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cillian Murphy e Djimon Hounsou estão no elenco da sequência dirigida e roteirizada por Krasinski.