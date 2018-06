Estreia do Brasil na Copa do Mundo faz bilheterias de cinemas despencarem no País

A Copa do Mundo de futebol da FIFA, que começou na semana passada na Rússia, causou um grande impacto nas bilheterias dos cinemas brasileiros no último final de semana.

De acordo com o site Filme B, especializado em mercado cinematográfico, houve uma queda de cerca de 70% na audiência dos cinemas no País do sábado, 16, para o domingo, quando o Brasil estreou na competição esportiva.

No sábado, a audiência foi alavancada por Jurassic World - Reino Ameaçado, que só estreia oficialmente na quinta, 21, mas obteve cerca de 11,3 milhões de reais, segundo o Filme B, em sua pré-estreia. Entre os filmes em cartaz, Oito Mulheres e Um Segredo liderou pela segunda semana seguida, seguido por Deadpool 2.

O jogo de futebol entre Brasil e Suíça na Copa do Mundo, inclusive, chegou a ser transmitido por alguns cinemas do País. De acordo com a empresa de medição de audiência comScore, a transmissão do evento ocupou o nono lugar entre as bilheterias do Brasil no final de semana, superando inclusive uma das estreias da semana, a comédia romântica nacional Talvez Uma História de Amor.