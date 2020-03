Estreia de '007 - Sem Tempo para Morrer' integra lista de cancelamentos por causa do coronavírus

A estreia do próximo filme da saga de James Bond, 007 - Sem Tempo para Morrer foi adiada de abril para novembro, anunciaram seus produtores nesta quarta-feira, 4, por conta do crescente medo do surto do novo coronavírus.

O filme será lançado no Reino Unido, em 12 de novembro, e nos Estados Unidos no dia 25 de novembro, com datas para o resto do mundo ainda a serem confirmadas, anunciaram no Twitter. "A MGM, Universal e os produtores Michael G. Wilson e Barbara Broccoli anunciaram hoje que, após cuidadosa consideração e avaliação do mercado mundial de filmes, o lançamento de 'No Time to Die' será adiado para novembro de 2020", informou na conta oficial do Twitter de 007.

Grupos de fãs do famoso espião haviam pedido para que a produção adiasse a chegada do filme aos cinemas. Desde o surgimento do surto, no final do ano, o vírus infectou mais de 93.000 pessoas em todo o mundo e matou mais de 3.200, principalmente na China, e muitos países agora lutam para conter sua propagação.

Este deve ser o último filme do ator Daniel Craig como 007, depois de ter estrelado os quatro filmes anteriores.

Coronavírus na Cultura

Surto do vírus afetou diversas programações culturais como lançamentos, feiras e estreias. Algumas atrações foram canceladas ou adiadas na Europa.

Literatura

Os organizadores da Feira do Livro de Londres anunciaram que o evento programado para os dias 10, 11 e 12 de março foi cancelado para evitar a disseminação do coronavírus.

Nesta semana o Salão do Livro de Paris também foi cancelado, devido às medidas adotadas pelo governo francês contra o coronavírus. Nesta terça, 3, a Feira do Livro de Leipzig, na Alemanha, também foi cancelada.

A Feira do Livro Infantil de Bolonha, que também seria realizada em março, foi adiada para maio. Ela está prevista para ser realizada entre os dias 5 e 7.

Museu

O Museu do Louvre, um dos principais pontos turísticos de Paris, voltou a ficar fechado nesta segunda-feira, 2, pelo segundo dia, porque os funcionários usaram de seu direito de não trabalhar em caso de perigo. Eles votaram unanimamente por não trabalhar.

Artes Visuais

A Art Basel Hong Kong, maior feira do setor na Ásia, teve sua oitava edição cancelada. No ano passado, o evento recebeu 88 mil pessoas e 242 galerias.

Cinema

Além das 70 mil salas de cinema fechadas na China, lançamentos como Mulan frearam sua divulgação no país.

Gravações em curso também estão paradas. O novo Missão Impossível teve de suspender as filmagens em Veneza. O longa Red Notice, com Gal Gadot, também seria filmado na Itália e agora terá que mudar de país.

Música

Turnês de artistas como Avril Lavigne, Green Day e BTS foram interrompidas. A perda é estimada em U$ 286 milhões.