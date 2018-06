Estado de NY processa Harvey Weinstein e sua empresa por não proteger funcionários de assédio sexual

Eric Schneiderman, procurador-geral de Nova York, anunciou neste domingo, 11, que apresentou uma ação judicial contra o produtor de cinema Harvey Weinstein e sua empresa por não proteger os funcionários de sua empresa de assédio sexual.

"A ação do procurador-geral garante que executivos da empresa e da direção fracassaram repetidamente em proteger funcionários de contínuo assédio sexual do então presidente Harvey Weinstein", diz o comunicado oficial da procuradoria do Estado de Nova York.

Mais de 70 mulheres acusaram Harvey Weinstein de assédio sexual, inclusive de estupro. Entre os nomes estão Uma Thurman, Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, Rosanna Arquete e Salma Hayek. Algumas vítimas acionaram a Justiça, mas, até o momento, ele não foi indiciado em nenhum caso. O produtor, todavia, nega ter tido qualquer relação sexual não-consensual. Ele é investigado pela polícia de Londres, Nova York e Los Angeles.

Depois das acusações, Weinstein foi demitido de seu estúdio cinematográfico, a Weinstein Company. A designer de moda Georgina Chapman, casada com ele há mais de 10 anos, anunciou a sepração. Weinstein trabalhou em filmes como Pulp Fiction (1994) e Gangues de Nova York (2002). Em 1999, ganhou um Oscar por Shakespeare Apaixonado.