‘Está sendo um ano incrível para Brad Pitt’, diz Rodrigo Teixeira, produtor do filme 'Ad Astra'

Todo o projeto de Ad Astra – Rumo às Estrelas surgiu na RT Features, empresa produtora do brasileiro Rodrigo Teixeira. Ele conta como foi.

Como produção, este parece seu filme maior e mais ambicioso. O projeto veio do próprio diretor?

Esse é meu primeiro filme feito em Hollywood, tenho 16 filmes feitos fora do Brasil, mas Ad Astra é um filme de estúdio, o primeiro que faço com orçamento tão grande, e dentro do formato da indústria de Hollywood. Fui conhecer James Gray para lhe oferecer um projeto que gostaria que ele dirigisse, e ele me propôs o Ad Astra, sabendo que era um filme que precisava de orçamento alto. A princípio, achei que era impossível, mas desenvolvemos todo o projeto na RT, até que conseguimos a parceria do Brad Pitt, através da Plan B e da New Regency, além da distribuição da Fox, que agora está trabalhando com a Disney.

Como foi montada a produção, e onde foi filmado?

Foi filmado em Los Angeles. Fomos os primeiros a entrar no filme, e tudo começou a deslanchar depois que o Brad Pitt se comprometeu como protagonista.

Como foi a experiência com Brad, que também é o maior astro com quem você já trabalhou?

O Brad Pitt soube do filme através do agente dele, se apaixonou pela história e quis fazer o filme. Além de protagonista, ele também é um dos produtores de Ad Astra, e teve uma contribuição enorme para a história. Trabalhou com a gente desde o primeiro momento. É um cara incrível, tem um envolvimento muito grande com a equipe, no set é super participativo, e super cinéfilo. Acho que ele está em um ano especial, tanto pelo filme do (Quentin) Tarantino (‘Era Uma Vez em... Hollywood’), quanto agora, com Ad Astra.