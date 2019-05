Espetáculo ‘Crepúsculo in concert’ será apresentado no Brasil

O espetáculo Crepúsculo In Concert, baseado no bestseller homônimo de Stephenie Meyer, chegará ao Brasil em agosto deste ano. Porto Alegre, Rio de Janeiro e São Paulo são as três cidades escolhidas para a apresentação. Os ingressos já estão à venda no site www.mundo.vc.

O espetáculo é composto por uma projeção do filme Crepúsculo, em tela gigante, acompanhada por trilha sonora ao vivo. A música será produzida pela Orquestra Sinfônica Villa Lobos de São Paulo, sob a regência do renomado maestro Thiago Tiberio, diretamente de Nova York para estes espetáculos.

O espetáculo passa por Porto Alegre no dia 23 de agosto, com ingressos que vão de R$ 140 a R$ 300 (inteira). A segunda cidade a receber o Crepúsculo in concert será o Rio de Janeiro, no dia 25 de agosto, com ingressos que também vão de R$ 140 a R$ 300. Em São Paulo, o espetáculo será apresentado no dia 1º de setembro. As entradas vão de R$ 100 a R$ 300.

A série de Stephenie Meyer vendeu mais de 160 milhões de cópias em todo o mundo. Crepúsculo foi o primeiro título da franquia no cinema. Escrito para a tela por Melissa Rosenberg e dirigido por Catherine Hardwicke, Crepúsculo lançou os atores Robert Pattinson e Kristen Stewart ao estrelato.