Espaço Itaú de Cinema fecha salas em Salvador, Curitiba e Porto Alegre e investe em streaming

O Espaço Itaú de Cinema anunciou, nesta quinta, 16, o fechamento das salas de Salvador, Curitiba e Porto Alegre. Segundo comunicado da rede, todas vinham operando com taxa de ocupação inferior a 20% desde 2019. As três unidades de São Paulo (Augusta, Frei Caneca e Shopping Bourbon), Rio de Janeiro e Brasília permanecem funcionando.

Com a nova configuração, a rede passa a contar com cinco complexos e 40 salas. São 25 em São Paulo, nove em Brasília e seis no Rio de Janeiro. Deixam de integrar a rede 17 salas: quatro em Salvador, cinco em Curitiba e oito em Porto Alegre.

Ainda segundo o comunicado, a rede vai intensificar a difusão digital por meio da parceria com a plataforma de streaming Itaú Cultural Play, que oferece programação gratuita de filmes e audiovisuais na web. "Hoje a plataforma contempla 175 títulos dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal", diz o comunicado. "A participação do Espaço Itaú de Cinema no mundo digital deverá ser intensificada com o tempo, ampliando a oferta tanto de filmes quanto de mostras e festivais para todos os cantos do país."

A história da rede Itaú de cinemas começou em 1993, quando foi criado o Espaço Banco Nacional de Cinema, em São Paulo, na Rua Augusta. Eram três salas comandadas pelo então cineclubista Adhemar Oliveira. Com a falência do Banco Nacional em 1995 e sua absorção pelo Unibanco, a rede de cinemas foi incorporada pelo Instituto Moreira Salles.

Até o Unibanco ser incorporado pelo Banco Itaú, foram inaugurados diversos complexos em diversas cidades. E, a partir de 2010, a antiga marca Unibanco Cinemas foi sendo progressivamente extinta, cedendo lugar ao atual Espaço Itaú de Cinemas.

A reportagem do Estadão apresentou uma série de questões à rede e aguarda respostas.