Espaço Itaú Augusta comemora 28 anos com ingresso a R$ 5

Um dos símbolos da cinefilia de São Paulo, o Espaço Itaú de Cinema Augusta comemora seu 28º aniversário na próxima quarta-feira, 6. Na data, espectadores poderão conferir filmes como 007: Sem Tempo Para Morrer, A Dona do Barato, A Última Floresta, Aranha, Bagdá Vive em Mim, Cry Macho: O Caminho para Redenção, DNA, Dora e Gabriel, Filho-Mãe, Meu Fim. Seu Começo. e Meu Nome é Bagdá por ingressos custando R$ 5.

Apesar de ter sido inaugurado em 6 de outubro de 1993, o local ocupado pelo Espaço Itaú de Cinema Augusta tem uma história que começa bem antes disso. O número 1.475 da Rua Augusta, nas proximidades da Avenida Paulista, se transformou em cinema em 1947, quando o Cine Majestic foi inaugurado. Depois, passou por duas mudanças, ao ser renomeado para Majestic Cinerama, com uma nova tela, e enfim para Gaumont Majestic.

Já na década de 1990, o local enfrentou forte decadência, acompanhando o enfraquecimento do setor. Foi assim, em 1993, que o sociólogo Adhemar Oliveira viu no espaço uma possibilidade de revitalização do mercado de cinema de rua paulistano. Com patrocínio do Banco Nacional, inaugurou as três salas do espaço em 1993. Dois anos depois, o patrocínio muda para o Unibanco e o cinema ganha o Anexo, com mais duas salas e uma cafeteria.

Mais recentemente, em 2010, o espaço ganha o nome pelo qual é conhecido até hoje, de Espaço Itaú de Cinema Augusta, por conta da fusão das duas instituições financeiras.

Hoje, além de ter essa história de resgate de um tradicional cinema de rua, o Espaço Itaú de Cinema Augusta também é relembrado por ter sido um dos primeiros a apostar na iniciativa de exibir filmes independentes de todo o mundo — um movimento chamado de Arteplex, que combina filmes de arte e alternativos com o cinema comercial. Além disso, o local promove formação de público com cursos com Escola no Cinema e Sessão Cinéfila.