Escritora acusa Disney e Pixar de plagiar seus livros

A escritora americana Carla J. Masterson processou a Disney e a Pixar por plágio de suas obras no filme Divertida Mente, que foi lançado em 2015.

Ela afirma que o roteiro da animação teria sido extraído de dois de seus livros, What’s on the Other Side of the Rainbow? (O Que Há do Lado de Lá do Arco-íris?) e The Secret of the Golden Mirror (O Segredo do Espelho Dourado).

De acordo com Masterson, seus livros falam sobre como as crianças compreendem e identificam suas emoções. Alegria, tristeza, medo, raiva e outros sentimentos são descritos como personagens em seus livros, da mesma forma que acontece no longa da Pixar.

A autora acredita que os produtores do filme teriam entrado em contato com seus livros nas festas de premiação do Emmy em 2010 e do Oscar em 2011, quando eles foram distribuídos aos convidados. De acordo com seus cálculos, ela deixou de ganhar US$ 75 mil com o suposto plágio.

Divertida Mente foi vencedor do Oscar de melhor animação em 2016 e faturou US$ 857 milhões nas bilheterias, se sagrando um dos cinco filmes mais lucrativos de 2015.