Enquete: Qual é o melhor episódio de 'Star Wars'?

O novo filme de Star Wars, A Ascensão de Skywalker que estreia no Brasil no dia 19 de dezembro, encerrará a série principal iniciada em 1977, oferecendo um desfecho para a história da família Skywalker.

Para relembrar os episódios de 'Star Wars':

Star Wars: Episódio IV - Uma Nova Esperança (1977)

Ao apresentar a jornada do fazendeiro Luke Skywalker, da princesa Leia Organa e do mercenário Han Solo lutando ao lado de rebeldes que se opõem a um império autoritário, Uma Nova Esperança tornou-se um clássico que deu origem a toda uma mitologia e revolucionou o cinema, a ficção científica e a cultura pop para sempre.

Star Wars: Episódio V - O Império Contra-Ataca (1980)

Após destruírem a Estrela da Morte, uma estação espacial gigantesca que era a principal arma do Império, como o título sugere, Luke, Leia e Han sofrem um duro revés, e a identidade do vilão Darth Vader é revelada em uma das maiores reviravoltas do cinema.

Star Wars: Episódio VI - O Retorno de Jedi (1983)

Luke finalmente se torna um cavaleiro Jedi após se submeter a um duro treinamento com o mestre Yoda e, então, retorna no auge de seu poder para enfrentar, uma vez mais, Darth Vader.

Star Wars: Episódio I - A Ameaça Fantasma (1999)

Muitos anos antes das aventuras narradas pela trilogia clássica, o Jedi Obi-Wan Kenobi e seu mentor, Qui-Gon Jinn, encontram Anakin, um jovem com grande potencial para manipular a Força. Eles resgatam essa criança para evitar que seu poder seja usado para fins errados.

Star Wars: Episódio II - Ataque dos Clones (2002)

Alguns anos depois de ser recrutado, Anakin acompanha seu mestre, Obi-Wan, por uma trama política que revela mais sobre o funcionamento da antiga República, antes que o Império tomasse o poder da galáxia. O filme mostra o amadurecimento de Anakin e sua paixão por Padmé, ex-rainha do planeta Naboo.

Star Wars: Episódio III - A Vingança dos Sith (2005)

Encerramento da saga originalmente pensada por George Lucas, A Vingança dos Sith mostra como Anakin foi sendo seduzido pelo lado negro da Força até se transformar, por fim, no poderoso vilão Darth Vader.

Star Wars: Episódio VII - O Despertar da Força (2015)

Embora o Império tenha sido derrotado por Luke, Leia e Han, a galáxia caiu novamente nas mãos de uma facção autoritária e militarista, a Primeira Ordem. Cabe a uma nova geração de heróis - a sucateira Rey, o piloto Poe e o ex-soldado Finn - enfrentarem o vilão Kylo Ren, filho de Han Solo e Leia Organa.

Star Wars: Episódio VIII - Os Últimos Jedi (2017)

Enquanto Rey tenta convencer o agora recluso e amargurado Luke Skywalker a conduzir seu treinamento Jedi, os integrantes remanescentes da resistência são caçados pelas naves da Primeira Ordem.

