Enquete: qual é o maior vilão da história do cinema?

O ano de 2019 foi marcado, nos cinemas, pelos vilões com o lançamento de filmes focados em personagens como Malévola, clássica antagonista de A Bela Adormecida, e Coringa, o temível arqui-rival do Batman; além de Vingadores: Ultimato, que encerra o arco das jóias do infinito consolidando Thanos como um dos grandes vilões da história do cinema.

Agora o Estado quer saber dos leitores: qual é o maior vilão da história do cinema? Selecionamos 16 antagonistas para os internautas decidirem, por meio do voto, semana a semana, no formato "mata-mata", qual é o melhor.