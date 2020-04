Enquete: qual é a melhor cena de Alfred Hitchcock?

Há 40 anos, no dia 29 de abril, morria um dos maiores diretores do cinema - o mestre do suspense Alfred Hitchcock (1899-1980). Em 1995, uma enquete feita com críticos e diretores de todo o mundo para festejar o centenário do cinema apontou-o como o maior e mais influente cineasta da história.

Hitchcock elevou o medo à condição de uma das mais belas artes. Tornou-se mestre do suspense muitas vezes, senão sempre, suprimindo o mistério. Para homenagear o cineasta, convidamos os leitores do Estado a assistir as cenas e responder a enquete a seguir para escolher a melhor cena do mestre do suspense.

O Homem Que Sabia Demais, 1956

A tentativa de assassinato do Albert Hall. A partitura, os músicos e o homem dos pratos, que não sabe que o som vai encobrir o tiro.

Um Corpo Que Cai, 1958

O movimento combinado de aproximação e afastamento de lente, que cria o efeito de vertigem, na escada da torre, na igreja.

Intriga Internacional, 1959

O ataque do avião fumigador a Roger Thornhill/Cary Grant, na estrada deserta.

Psicose, 1960

O assassinato de Marion Crane/Janet Leigh, no chuveiro. Facadas, corte, montagem, a trilha de Bernard Herrman e o sangue que só aparece no fim da cena.

Os Pássaros, 1963

A tomada aérea, o posto de gasolina explode, os pássaros, lá em cima, são atraídos e iniciam o voo para o ataque.