Enquete: qual destes filmes baseados na obra de Stephen King te dá mais medo?

Com mais de 400 obras publicadas, Stephen King é, sem dúvidas, o grande nome do terror. Livros, contos e antologias do autor serviram de inspiração para diversos filmes e séries nas últimas décadas. Agora, o Caderno 2 quer saber: qual dos filmes abaixos deixou você com mais medo?

Carrie, a Estranha (1976)

Dirigido por Brian de Palma (Scarface), o filme Carrie, a Estranha recebeu duas indicações ao oscar. O longa acompanha a jovem Carrie White (Sissy Spacek), filha da fanática religiosa Margaret (Piper Laurie) que sofre bullying na escola. Aos poucos, a garota descobre que tem poderes telecinéticos, e a trama se dirige a uma grande tragédia.

O Iluminado (1980)

Clássico cult, O Iluminado de Stanley Kubrick foi considerado um dos 11 filmes de terror mais assustador de todos os tempos por Martin Scorsese. Na história, o escritor Jack Torrance (Jack Nicholson) se ‘refugia’ em um hotel isolado com a família, buscando paz para finalmente terminar de escrever um livro. Uma tempestade de neve faz a família ficar presa no hotel, onde coisas muito estranhas começam a acontecer.

Cemitério Maldito (1989)

A família Creed se muda para uma nova casa, localizada perto de Chicago e de um cemitério misterioso. Ninguém gosta de falar sobre o local, que esconde, entre outras coisas, um poder de ressurreição. Quando o gato dos Creeds morre atropelado, a família acaba despertando coisas terríveis.

Eclipse total (1995)

Baseado no livro Dolores Claiborne, Eclipse Total acompanha a jornalista Selena Claiborne, filha de Dolores, empregada acusada de assassinar sua rica patroa. No elenco, estão Kathy Bates, Jennifer Jason Leigh e Judy Parfitt.

It: A Coisa (2017)

Diversas crianças de uma pequena cidade começam a desaparecer, e um grupo se reúne para investigar o misterioso caso. Logo descobrem Pennywise, um aterrorizante palhaço que se alimenta de medo.

