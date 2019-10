Em um ano marcado por histórias focadas em vilões, o cinema deu a chance de se aprofundar nas histórias de Malévola, inimiga de A Bela Adormecida e Coringa, arqui-rival do Batman.

Na enquete com os 16 vilões mais malvados da história do cinema, os leitores do Estadão escolheram os oito vencedores desta batalha. Agora restam oito antagonistas no "mata-mata." Qual é o melhor?