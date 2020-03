Enquanto 'Mulan' tem estreia com tapete vermelho, Hollywood monitora avanço do coronavírus

A Walt Disney realizou uma estreia com tapete vermelho de seu épico de ação Mulan na segunda-feira, 9, em Los Angeles, levando o lançamento do filme adiante apesar de a disseminação do coronavírus mantê-lo longe dos cinemas da China, o segundo maior mercado do mundo, por tempo indeterminado.

No momento, os estúdios decidiram que o show deve continuar nos cinemas da maior parte do planeta. A grande exceção é 007 – Sem Tempo para Morrer, que os produtores adiaram de abril para novembro.

Os executivos dos estúdios estão acompanhando atentamente a proliferação do coronavírus e o calendário de lançamentos. A temporada de verão nos EUA deve começar em 1º de maio com a aventura da Marvel Viúva Negra, seguida por um novo filme da franquia Velozes e Furiosos, uma sequência de Top Gun – Ases Indomáveis e outros filmes de ação de grande orçamento.

Se o coronavírus mantiver as pessoas em casa ou fechar mais cinemas, ameaçará as receitas das bilheterias durante a estação mais lucrativa de Hollywood. As salas de exibição estão fechadas na China e na Itália e em parte da França.

A situação coloca os estúdios em “águas nunca navegadas”, disse Jeff Goldstein, presidente de distribuição doméstica do estúdio Warner Bros.

A Warner Bros. não adiou nenhuma estreia, disse Goldstein. “Teremos que analisar tudo e ver como se desenrola”, afirmou.

A Associação Nacional de Proprietários de Cinema dos Estados Unidos disse que a frequência da salas continua boa na maioria dos cinemas e que estas continuarão abertas, de acordo com as condições locais.

No último fim de semana, a venda de ingressos nos EUA e no Canadá aumentou 1,2% em relação à semana anterior e chegou a 100,7 milhões de dólares, de acordo com uma medição da consultoria Comscore.

“Neste momento, não vejo nenhum impacto percepitível na bilheteria (dos EUA e no Canadá)”, disse Paul Dergarabedian, analista sênior de mídia da Comscore.

Espera-se que Mulan, protagonizado por Liu Yifei, em uma refilmagem de 200 milhões de dólares do desenho clássico da Disney, fique entre os maiores sucessos da empresa neste ano.

O filme foi concebido especialmente para agradar o mercado chinês. A história gira em torno de uma heroína chinesa, conta com um elenco inteiramente asiático e foi rodado em parte na China.