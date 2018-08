Emma Thompson quer mais papéis para mulheres mais velhas em filmes

LONDRES - A atriz britânica vencedora do Oscar Emma Thompson, que agora estrela aos 59 anos como uma juíza do Tribunal de Família no drama The Children Act, disse nesta quinta-feira que mulheres mais velhas ainda precisam de mais oportunidades em filmes.

Conhecida por dramas de época como Retorno a Howard’s End e Razão e Sensibilidade, Thompson interpreta uma juíza que luta com uma decisão legal enquanto precisa lidar com problemas em seu casamento.

No evento de pré-estreia do filme, Thompson disse ter sido atraída pelo papel de uma mulher que ganhou poder em um “bastião muito masculino”.

“Eu nunca vi uma história sobre uma juíza, e eu acho que nosso mundo patriarcal, quando você escuta a palavra juiz, você automaticamente pensa ‘é um homem’”, afirmou Thompson.

Ela também disse que a falta de bons papéis para mulheres mais velhas em filmes continua sendo um problema.

“Homens não têm qualquer problema com isso”, disse Thompson. “É algo que ainda não mudou corretamente.”

“Nós estamos vendo alguns novos papéis realmente bons e interessantes, então é preciso ter esperança”, acrescentou.