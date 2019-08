Emilia Clarke, a Daenerys de 'Game of Thrones', aparece em trailer de filme de Natal

A atriz Emilia Clarke, conhecida por interpretar a personagem Daenerys Targaryen na série Game of Thrones, apareceu no trailer do filme Last Christmas, divulgado nesta quarta-feira, 14. A atriz protagoniza o longa ao lado de Henry Golding.

Na história, Emilia interpreta Kate, uma jovem que trabalha como ‘auxiliar de Papai Noel’ em uma loja temática natalina. Eventualmente, ela conhece Tom, um rapaz que pode mudar a sua vida.

O filme se passa em Londres, na época de natal. Last Christmas estreia nos cinemas brasileiros no dia 28 de novembro.

Confira o trailer: