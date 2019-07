Em vídeo, Rodrigo Santoro se transforma no Louco do filme 'Turma da Mônica: Laços'

Rodrigo Santoro publicou em sua conta no Instagram um vídeo em que aparece fazendo a caracterização para interpretar Maluco, no filme Turma da Mônica: Laços.

O anúncio de que o ator iria fazer o personagem foi feito no ano passado, durante a CCXP 2018.

Dirigido por Daniel Rezende, o filme é o primeiro live action com a turma do Limoeiro, a partir do universo criado por Mauricio de Sousa. "Dar vida ao Louco me permitiu explorar esse universo livre, lúdico e cheio de bom humor. A verdade é que pra não enlouquecer no mundo em que vivemos, é necessária a ‘loucura’ da infância", disse o ator no evento.

Assista: