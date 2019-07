Em vídeo, Idris Elba fala sobre viver pior vilão da franquia 'Velozes e Furiosos'

Derivado dos filmes anteriores, Velozes & Furiosos: Hobbs & Shaw reúne a dupla peso pesado Dwyane Johnson e Jason Statham, que neste episódio conta com o ator Idris Elba, que interpreta um cara muito mau.

Em um vídeo de bastidores, Idris fala um pouco desse seu personagem, o qual diz ser "uma máquina de guerra".

Na história, o policial Luke Hobbs (Dwayne Johnson) vai se unir ao exilado Deckard Shaw(Jason Statham), para conseguir combater Brixton (Idris Elba). O cara é uma verdadeira ameaça ao futuro da humanidade.

Também integram o elenco, Vanessa Kirby, Elza Gonzales e Helen Mirren. A direção é David Leitch e o roteiro de Chris Morgan.

"Estamos lidando com um ser humano que parece uma máquina de guerra. Do ponto de vista de Brixton, a raça humana está destruindo o mundo. Ele acredita que precisa haver uma limpeza humana [...] esse vilão é o pior e o mais terrível que já interpretei", diz o ator no vídeo.

Confira o vídeo abaixo, e o trailer também: