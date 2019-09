Em Veneza, Irmãos Russo anunciam filme falado totalmente em árabe

Os autores do maior blockbuster da história do cinema anunciaram no Festival de Veneza a produção do primeiro filme de ação de Hollywood gravado inteiramente em árabe. Todo o roteiro de Mossul, sobre a equipe Nínive SWAT da polícia iraquiana – cujos integrantes lutaram para retomar sua cidade, que dá nome ao filme, das mãos do Estado Islâmico –, é falado em dialeto iraquiano.

Os produtores Joe e Anthony Russo – que fizeram de Vingadores: Ultimato a maior bilheteria da história do cinema – afirmaram que “não hesitaram um segundo” sobre contar a história épica de batalhas em qualquer língua que não fosse a original. Joe Russo contou que chorou quando leu pela primeira vez, na revista New Yorker, a história desta unidade, formada por agentes que perderam sua família pelo EI.

“Eu nunca tinha lido uma reportagem jornalística e chorado no final. O empenho dessa equipe e todos em Mossul me levou às lágrimas. Aquilo precisa ser contado da forma mais autêntica possível. Não tinha outra forma de fazer isso.”

Hollywood é frequentemente acusada de demonizar e humilhar personagens árabes. Os produtores afirmaram esperar que este filme seja um ponto de virada na forma como muçulmanos são retratados nas telas.

O produtor executivo iraquiano, Mohamed al-Daradji, disse que o filme pode finalmente ajudar a eliminar estereótipos racistas.

“Estou muito otimista de que este filme possa abrir caminho para Hollywood fazer filmes mais positivos sobre o mundo árabe e o Oriente Médio”, afirmou. “Infelizmente, fomos retratados de uma forma ruim por muito tempo. Sofri com isso, todos tivemos experiências assim”, declarou à imprensa.

Mas, neste filme, os heróis são “reconhecidamente iraquianos, árabes e muçulmanos (...) falando exatamente como a polícia em Mossul fala (...). Nunca temos a chance de ter uma história árabe contada de forma positiva. A propósito, somos seres humanos que nem você”, brincou o produtor.

O roteirista Matthew Michael Carnahan disse que sua condição para dirigir o filme foi que fosse gravado em árabe, mas ele ficou chocado quando os Russo aceitaram de imediato.