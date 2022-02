Em ‘Uncharted: Fora do Mapa’, Tom Holland invade tumbas secretas

Com o sucesso de Homem-Aranha: Sem Volta para Casa, Tom Holland está voltando à ação como Nathan Drake na adaptação de videogame Uncharted: Fora do Mapa. Filme estreia dia 17 no Brasil.

“Estou interpretando dois personagens muito famosos, que são famosos por escalar coisas”, disse o ator de 25 anos.

“Foi importante para nós criar esse estilo único para Nathan Drake, então não houve nenhuma semelhança com o Homem-Aranha, mas... quando você está fazendo esses grandes filmes, é empolgante ver o quão longe você pode levar os limites, o que você pode fazer fisicamente, para projetar essas sequências para serem únicas e serem frescas e novas.”

Personagem

Nathan Drake é o equivalente masculino de Lara Croft no mundo dos jogos, invadindo tumbas secretas e evitando armadilhas mortais para procurar artefatos antigos.

Originalmente, Mark Wahlberg deveria interpretar Drake na adaptação, mas foi transferido para o personagem de Sully, um mentor mais velho, quando a produção finalmente começou.

“No começo, eu estava tipo, espere um segundo, eu ainda tenho energia, mas então eu pensei, isso é absolutamente perfeito”, disse o ator americano de 50 anos. “Nós realmente gostamos de insistir sobre Sully ser um pouco mais velho, sempre tendo algum tipo de desculpa para não se envolver com a fisicalidade. Eu certamente estou abraçando o envelhecimento.”

Também estão no elenco, Antonio Banderas e Tati Gabrielle.