Em tempos áridos, Aly Muritiba planta semente da esperança

Todo ano, e já faz algum tempo, as comissões formadas para indicar o representante brasileiro na disputa do Oscar de melhor produção internacional (antigo estrangeiro) cometem o mesmo erro. Não selecionam o melhor filme, mas aquele que acreditam que poderá agradar aos votantes da Academia de Artes e Ciências de Hollywood. Não tem dado certo. A comissão deste ano não agiu diferente – pegou carona num recente vencedor do prêmio de melhor filme internacional. Nunca é a melhor probabilidade, mas, no caso de Deserto Particular, alguns elementos contam a favor.

É a melhor ficção de Aly Muritiba. Tem um fantástico trio de atores – Antonio Saboia, Pedro Fasanaro, Tomás Aquino –, mas é difícil encarar não apenas a história, mas os temas, de Deserto Particular sem dar spoiler. O repórter admite que chegou ao filme sem saber nada. Um policial que cuida do pai idoso tenta se comunicar com a mulher amada. Chama-se Daniel, ela é Sara. Sumiu no mundo. Seu desaparecimento tem a ver com um vídeo que vazou na internet e o afastou da própria polícia. Uma explosão de violência que levou um recruta ao hospital.

Daniel trata do pai com respeito, e carinho. Vive dizendo que a explosão não diz quem ele é. Há um mistério quanto a Sara. É o tal segredo de Polichinelo. Basta ela entrar em cena para o espectador perceber. Conhecendo o histórico de Daniel, e o do diretor – Para Minha Amada Morta –, o espectador pode até temer pelo desenlace. Mas ninguém é o que parece ser. Em sucessivas entrevistas, Muritiba tem falado em amor, em esperança. No Brasil conservador, e do ódio, ele planta uma semente. Se a Academia perceber isso, e valorizar – o país de Jair Bolsonaro tem estado em foco, aos olhos do mundo –, Deserto Particular poderá ficar entre os nove semifinalistas, entre os cinco indicados. Independentemente disso, é um belo filme.