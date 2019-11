Em novo filme, Lady Gaga vai interpretar mulher de Maurizio Gucci, condenada por sua morte

Lady Gaga foi escalada para seu próximo longa-metragem e interpretará a mulher de um herdeiro da dinastia da moda Gucci, que foi assassinado, informou a mídia de Hollywood nesta sexta-feira, 1.º.

LEIA TAMBÉM > Confira filmes e séries que estreiam em novembro na Netflix e em outras plataformas

Lady Gaga, cujo primeiro papel principal em Nasce uma Estrela foi aclamado pela crítica no ano passado, interpretará Patrizia Reggiani, que cumpriu 18 anos em uma prisão italiana por orquestrar o assassinato em 1995 de seu marido, Maurizio Gucci, em Milão, de acordo com as publicações Variety, Hollywood Reporter e Deadline.

Reggiani, apelidada de Viúva Negra em um dos crimes mais escandalosos da alta sociedade italiana, foi libertada da prisão em 2016.

Ridley Scott vai dirigir e produzir o filme, disseram as publicações. Os representantes de Scott e Gaga, nascida em Nova York e com hereditariedade italiana, não responderam a pedidos de comentários.

O filme será o primeiro de Gaga desde que ela levou sua carreira musical para o cinema em Nasce uma Estrela, que lhe rendeu um Oscar de melhor música original por Shallow e indicação de melhor atriz.

Não havia informações sobre o título ou data para o lançamento do filme.