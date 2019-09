Em homenagem a 'Friends', Google espalha easter eggs em seu mecanismo de buscas

Que o famoso seriado Friends completa 25 anos neste domingo, 22 de setembro, não é novidade para ninguém. No entanto, o Google aproveitou a data para fazer uma comemoração especial para a ocasião: quem fizer uma rápida busca com o nome de qualquer um dos seis personagens principais da série, vai conseguir interagir com um easter egg animado, feito em homenagem a alguma das características mais marcantes do grupo durante os dez anos da sitcom.

Veja abaixo quais são os easter eggs de cada um dos personagens:

Phoebe Buffay (Lisa Kudrow)

Quem acompanhou a série sabe que Phoebe sempre foi uma 'ótima' cantora. Uma de suas canções mais inesquecíveis, a Smelley Cat, que apareceu pela primeira vez no episódio Aquele com o Bebê no Ônibus (2ª temporada, episódio 6), foi a escolha do Google para essa homenagem. Quem clicar no gatinho, vai ver ele desfilar pela tela enquanto a personagem de Lisa Kudrow canta a belíssima música.

Joey Tribbiani (Matt LeBlanc)

'Joey doesn't share food' ou 'Joey não divide comida', foi uma das frases mais ditas pelo personagem de Matt LeBlanc durante o seriado. Quem digitar o nome do personagem, vai ver uma série de junk foods invadir a tela, seguida pelo famoso grito 'Joey doesn't share food'.

Monica Geller (Courteney Cox)

Maníaca por limpeza, a personagem de Courtney Cox já arrancou várias gargalhadas do público com o hábito. Para Monica Geller, o Google fez uma esponja que, quando clicada, limpa o nome da personagem até ele reluzir.

Chandler Bing (Matthew Perry)

Chandler também recebeu uma homenagem especial - e engraçada. O personagem de Matthew Perry ficou conhecido pelos seus animais de estimação, que eram um pintinho e um pato. Eles foram sumindo gradualmente da sitcom, mas se você quiser matar a saudade, basta pesquisar Chandler Bing e clicar no ícone da poltrona que logo os bichinhos vão começar a desfilar - e grasnar - pela sua tela.

Ross Geller (David Schwimmer):

No caso do personagem de David Schwimmer, a homenagem fica por conta do ícone de um sofá - uma lembrança ao episódio Aquele do Policial (5ª temporada, episódio 16), em que Ross Geller encomeda o móvel, mas quando este é levado até sua casa, ele se recusa a pagar pela taxa de entrega. Quem tentar clicar na página, verá ela girar de um lado para o outro até o ícone do sofá se rachar.

Rachel Green (Jennifer Aniston)

Um pouco mais sutil, a homenagem de Jennifer Aniston faz ilusão ao famoso corte de cabelo da personagem Rachel Green, febre nos salões naquela época. Clicando no ícone, é possível acessar uma busca apenas com fotos do cabelo da atriz.