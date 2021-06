Em estreia online de 'A Guerra do Amanhã', Chris Pratt pede celulares desligados

Enquanto alienígenas planejam destruir o mundo, uma equipe heterogênea de terráqueos viaja ao futuro para detê-los.

Chris Pratt vive um pai jovem que é escalado para a missão em A Guerra do Amanhã, originalmente planejado para ser lançado pela Paramount Pictures nos cinemas, mas que foi vendido à Amazon por 200 milhões de dólares, segundo rumores.

Mas Pratt quer que as plateias o curtam da melhor maneira possível em casa - o que significa desligar os celulares.

"Dê este presente a si mesmo, sinceramente", disse o ator via Zoom. "Quando você está gastando dinheiro para ir ao cinema... está comprando uma fuga de duas horas do seu celular, e acho que pode se dar isso em casa se for um pouquinho disciplinado."

Pratt, que interpretou Star-Lord em vários filmes da franquia Vingadores, encarna no novo filme um personagem chamado Dan Forester, que combate alienígenas carnívoros ferozes - e também foi seu produtor-executivo.

"Certamente é um aprendizado, e aprender em um filme desta proporção é intimidante, mas descobri que estava cercado de pessoas boas e que era precisamente a escala e a abrangência deste filme o que me cativou nele."

A Guerra do Amanhã estreia na Amazon em 2 de julho.