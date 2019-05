Festival de Cannes: 'Era uma vez em Hollywood’ é promovido por Leonardo DiCaprio e Brad Pitt

Leonardo DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie levaram um pouco do brilho de Holloywood ao tapete vermelho do Festival de Cannes nesta terça-feira, na estreia do novo filme de Quentin Tarantino, uma ode à indústria cinematográfica dos Estados Unidos.

O diretor de Pulp Fiction está concorrendo à Palma de Ouro, principal prêmio do festival, com Era uma Vez em... Hollywood, seu nono filme. O longa entrou na competição de última hora, depois que Tarantino se apressou para terminar de editá-lo.

Era uma vez em Hollywood foca na vida de uma estrela de TV e seu dublê de longa parceria.Em uma mensagem enviada pelos promotores do filme antes da estreia, Tarantino pediu aos críticos que não o arruinassem com spoilers.“O elenco e a equipe trabalharam duro para criar algo original”, disse o diretor em comunicado.

Confira o trailer de Era Uma Vez Em... Hollywood, lançado na terça-feira, 21: