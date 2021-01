Em 2020, bilheterias dos cinemas tiveram desempenho desastroso

Quando o sol se puser nas bilheterias de 2020, será difícil olhar para os números sem considerá-los nada menos do que desastrosos. Após cinco anos consecutivos de receitas superiores a US$ 11 bilhões nos Estados Unidos, neste ano a renda deve ser de US$ 2,3 bilhão — a maior baixa em 40 anos. É uma queda de 80% em relação ao ano passado, de acordo com a empresa de dados Comscore.

Globalmente, onde os mercados foram capazes de se recuperar mais plenamente, as vendas de ingressos provavelmente ficarão entre US$ 11 e US$ 12 bilhões. Ano passado, o total foi de US$ 42,5 bilhões. Mas é claro que 2020 é um ano com um grande asterisco. "É um ano como nenhum outro'', disse Jim Orr, presidente de distribuição da Universal Pictures. "Nós nunca vimos uma movimentação tão pequena nessa indústria''.

Com exceção de janeiro e fevereiro, é impossível julgar o caixa do ano pelos padrões pré-pandêmicos. A bilheteria, no agregado, é facilmente previsível num ano normal. Mas quando as salas fecharam em 20 de março, "tudo foi pela janela", disse Paul Dergarabedian, experiente analista de mídia da Comscore. "A imprevisibilidade tornou-se a constância". A maioria dos cinemas dos EUA ficou seis meses sem abrir durante a temporada de verão, que normalmente representa cerca de 40% dos lucros do ano.

Nos últimos dois anos, a temporada de filmes de verão rendeu mais de US$ 4,3 bilhões. Neste ano, foi de US$ 176,5 milhões — a maioria por drive-in. "O drive-in foi o herói do verão", disse Dergarabedian.

Quando os cinemas internos começaram a reabrir no final de agosto e início de setembro, estavam com capacidade limitada e produtos limitados. Agora, cerca de 35% dos cinemas estão abertos nos EUA e, em alguns dos maiores mercados, incluindo Nova York e Los Angeles, estão fechados.

Embora tenha havido um fluxo constante de novos lançamentos, os sustentáculos do blockbuster têm sido poucos e distantes entre si. Alguns foram para serviços de streaming, outros se tornaram locações digitais premium, mas a maioria simplesmente ficou para 2021 ou depois.

Talvez não haja fato mais revelador do que o ano de 2020 ter sido a primeira vez em mais de uma década sem um filme da Marvel. A fábrica de super-heróis da Walt Disney Co, nos últimos dois anos, liderou as paradas de final de ano com Avengers: Endgame e Pantera Negra' e teve regularmente dois ou mais filmes entre os 10 primeiros.

Sem surpresa, o top 10 de 2020 é um pouco caótico e composto principalmente por filmes dos dois primeiros meses do ano. O da Sony Bad Boys for Life ficou em primeiro lugar nos Estados Unidos desde janeiro, com US$ 206,3 milhões em receita. Globalmente está em segundo lugar, atrás do filme chinês The Eight Hundred. É a primeira vez que o filme mais famoso do mundo foi criado fora de Hollywood.

Os únicos filmes pós-lockdown a entrar nos 10 primeiros são Tenet, de Christopher Nolan, em oitavo lugar com $ 57,2 milhões e a sequência The Croods: A New Age, que foi lançado no Dia de Ação de Graças e gerou US$ 30,8 milhões até agora, colocando-o em 10º lugar.

"A salvação é que, mesmo que as pessoas tenham acesso ilimitado às opções em casa, elas ainda procuravam o cinema'', disse Dergarabedian. “As pessoas desejam sair de casa e se divertir. Esse desejo não mudou, mas a capacidade de fazer isso foi profundamente limitada. ''

Os cinemas adotaram protocolos de segurança aprimorados e tiveram maneiras diferentes de fazer as pessoas voltarem aos assentos, mas o comparecimento permaneceu limitado. “As pessoas vão aos cinemas para escapar. Se você vai ao cinema onde você tem que usar uma máscara e tem que se sentar à parte e tem que estar hiper consciente do seu entorno, não é assim que experiência deve funcionar'', disse John Sloss, diretor de mídia da empresa de consultoria Cinetic.

"Julgar este ano em termos de pessoas que foram aos cinemas é prestar um péssimo serviço ao que realmente está acontecendo''. Essa indústria emprega cerca de 150 mil pessoas lutando para se manter até que a normalidade retorne, o que todos esperam acontecer mesmo que não seja em um futuro próximo.

Proprietários de pequenas salas de cinema irão obter um pouco de vida com o pacote de alívio da pandemia. Mas os efeitos nos negócios têm sido surpreendentes e podem demorar um pouco até que o impacto total seja conhecido.

Não é segredo que os serviços de streaming, por assinatura ou sob demanda, preencheram uma grande lacuna para os fãs de filmes que procuram novos conteúdos. Opções para enquanto as pessoas estiverem em casa continuarão a competir com os cinemas pelos olhos e dólares do consumidor, e poucos acreditam que eles são uma sentença de morte para os cinemas.

Em geral, os estúdios estão procurando abandonar o modelo, mesmo que algumas prioridades tenham mudado para streaming. "Eu realmente acho que há uma luz brilhante no fim do túnel'' disse Orr. "Como as vacinas continuam a ser lançadas, estou 100% convencido de que as pessoas virão correndo de volta aos cinemas quando for possível. O modelo não é indo embora.''

O CEO da Disney, Bob Chapek, observou no recente dia do investidor da empresa que eles faturaram US$ 13 bilhões de bilheteria em 2019. "Não é algo para se desprezar". No fim de semana passado, Mulher Maravilha 1984, que estava disponível para transmissão na HBO de graça, arrecadou US$ 16,7 milhões em 2.100 cinemas dos EUA. O número teria sido um desastre antes. Para a pandemia? É um recorde.