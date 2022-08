Ellen DeGeneres lamenta morte da ex, Anne Heche: 'Dia triste'

Personalidades lamentaram a morte de Anne Heche, aos 53 anos, na última sexta-feira, 12. Ellen DeGeneres, com quem a atriz teve um relacionamento conturbado no fim dos anos 90, publicou no Twitter: "Hoje é um dia triste. Envio todo meu amor aos filhos, família e amigos de Anne".

Leia Também Quem é Anne Heche, atriz de mais de 30 filmes que sofreu acidente e teve morte cerebral

O ator James Tupper, que tem uma filha, Atlas, com a atriz, também a homenageou. "Te amo para sempre", escreveu ao lado de uma foto no Instagram. Coleman Laffoon, outro ex-marido de Heche também falou sobre a morte, resgatando uma foto dela ao lado do filho do casal: "É importante relembrar o amor verdadeiro em seus melhores momentos. Obrigado, Anne. Paz na sua jornada".

A atriz Priyanka Chopra foi outra a publicar uma homenagem. "Meu coração está junto aos filhos, família, amigos e todos que lamentam a morte de Anne Heche. Foi uma honra ter te conhecido e trabalhado ao seu lado. Você foi uma pessoa amável e uma atriz incrível. Você sempre terá um espaço especial no meu coração. Descanse em poder, Anne", postou em um story no Instagram.