'Eles Não Usam Black-Tie' revive o calor das lutas sindicais nos anos da ditadura

Em 1981, Leon Hirszman levou para o cinema a peça Eles Não Usam Black-Tie, de Gianfrancesco Guarnieri. O próprio Guarnieri vive Otávio, o velho líder sindical, que amargou cadeia no passado por suas convicções políticas e seu ativismo. Ele é casado com Romana (Fernanda Montenegro) e tem um filho, Tião (Carlos Alberto Riccelli), mais preocupado com sua família e consigo mesmo do que com as lutas sociais.

O texto de Guarnieri ganhou atualidade com as greves do ABC, ocorridas no final dos anos 1970, as primeiras desde a instauração da ditadura militar. Vistas em retrospecto, foram um dos mais poderosos fatores de desestabilização de um regime tido como inexpugnável.

+ 'Eles Não Usam Black-Tie' faz 60 anos e ganha temporada no Teatro Aliança Francesa

O filme, no entanto, prefigura, no conflito entre o pai engajado e o filho individualista, algo mais, que estava por vir, mas já se sentia no ar. Com o fim da união em torno da redemocratização, as forças de oposição iriam se pulverizar e cada qual tomaria seu caminho. E mais: o engajamento político deixava de ser consensual entre as novas gerações.