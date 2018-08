Eleja seu filme na enquete sobre a retomada O marco da chamada retomada foi o lançamento de Carlota Joaquina, de Carla Camurati, em 1994. O filme foi um sucesso e virou o emblema da reação ao desmantelamento da Embrafilme e do Concine promovido pelo governo Collor. Desde então, muitos filmes foram lançados, recuperando o prestígio do cinema nacional no Brasil e no exterior. Nas bilheterias, o líder é Carandiru, de Hector Babenco. A retomada do cinema brasileiro faz dez anos e o Caderno 2, suplemento do Estado, publicou uma espécie de dossiê sobre o fim da década de retomada e o início de uma nova era, que se esboça tendo como pano de fundo a polêmica da criação da Ancinav. Artistas de teatro, literatura, música e artes plásticas, como o diretor de teatro José Celso Martinez Correa, a cantora Fernanda Abreu, o artista plástico Tunga, o escritor Milton Hatoum, entre outros, apontaram seus filmes preferidos neste período. Agora, o convite é feito a você, leitor do portal estadao.com.br. Clique para participar da enquete