‘Ele sente ciúmes de Scamander’, diz Johnny Depp sobre Grindelwald

O ator Johnny Depp volta a interpretar o vilão Gellert Grindelwald no filme Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald, derivado do universo Harry Potter. Desta vez, ela terá mais espaço para lidar com o romance entre seu personagem e Alvo Dumbledore, um dos bruxos mais queridos entre os fãs da saga.

“Acho que ele sente ciúmes de Newton Scamander”, disse Depp sobre seu personagem ao Entertainment Weekly. “Ele o vê como o protegido de Dumbledore. Isso, por si só, é o suficiente para que Grindelwald queira acabar ferozmente com Scamander.”

Essa não foi a única polêmica com a qual o ator teve de lidar durante sua participação no longa. Meses antes de aparecer nas telas como o vilão, Depp enfrentou acusações de abuso físico e emocional contra sua ex-mulher Amber Heard.

O fato obrigou J.K. Rowling, roteirista, e o diretor David Yates a se posicionarem a favor do ator. Ele voltou a negar as acusações e disse que Rowling reconhece sua inocência.

“Serei honesto, me senti mal por ela ter de enfrentar todas essas emoções negativas”, falou Depp. “J.K. viu as provas de minha inocência e sabe que fui acusado injustamente. É por isso que ela defendeu a minha presença no filme.”

O ator sabe da importância de seu papel e espera que seu trabalho esteja à altura da confiança da autora dos livros Harry Potter e também da paixão dos fãs do menino bruxo que sobreviveu a Lorde Voldemort.

“É bom fazer os espectadores sentirem algo que não necessariamente estão esperando, mesmo que respeitando o universo que eles conhecem tão bem. Os fãs de Harry Potter são especialistas, é impressionante como eles conhecem esse universo inteiro. Espero que eu consiga passar algo que eles não tenham visto ainda”, disse Depp.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald estreia 15 de novembro nos cinemas brasileiros.