Edição 2020 do festival 8 ½ Festa do Cinema Italiano será online e gratuito

A 8 ½ Festa do Cinema Italiano terá uma edição virtual em 2020 por conta da pandemia do novo coronavírus e será realizado entre os dias 28 de agosto e 10 de setembro, com nove produções inéditas nos cinemas brasileiros.

Segundo a organização, os filmes poderão ser acessados diretamente no site do festival (www.festadocinemaitaliano.com.br) e por meio da plataforma Looke (http://www.looke.com.br), sendo que para participar é só fazer um cadastro gratuito nos sites.

"Depois de mais de uma década de sucesso em dezenas de cidades lusófonas e em três continentes diferentes, este ano o 8 ½ Festa do Cinema Italiano aceita o desafio de oferecer uma edição totalmente online com qualidade à altura dos filmes da programação. 20 dos melhores filmes italianos dos últimos anos, a maioria deles ainda inéditos no Brasil, estarão disponíveis online para todo território nacional pelo 8½", diz a nota oficial.

Ainda conforme a organização, os filmes podem ser assistidos via web, em Smart TV, tablet e nos principais suportes iOS e Windows. Além da variedade de filmes, a programação conta também com realizadores, atrizes e atores que estarão presentes virtualmente por meio de vídeos de apresentação preparados especialmente para ocasião.

Entre os destaques da edição de 2020, estão o documentário Normal, de Adelle Tulli, que foi destaque no Festival de Berlim do ano passado, Os Mosqueteiros do Rei, de Giovanni Veronesi, Como um Peixe Fora d'Água, de Riccardo Milani, e Bendita Loucura, de Carlo Verdone.

Também serão transmitidos os documentários Selfie, de Agostino Ferrente, O Aprendizado, de Davide Maldi, e A Passagem, de Michele Manzolini e Federico Ferrone.

Todos os filmes estarão disponíveis durante todo o período do evento, com exceção dos longas O Sonho de uma Família (Magari?)", de Ginevra Elkann, e A Gata Cinderela (Gatta Cenerentola), de Alessandro Rak, que ficarão à disposição exclusivamente por 24h nos dias 29 de agosto e 5 de setembro, respectivamente, a partir das 18h.

O festival conta com o apoio da Embaixada da Itália, dos Institutos Italianos de Cultura do Rio de Janeiro e de São Paulo, Consulado Geral do Rio de Janeiro e de São Paulo, Consulado de Belo Horizonte e Istituto Luce Cinecittà, além do apoio cultural da Bonfilm. Já a Generali Seguros será a patrocinadora principal do evento.

Para conferir a programação completa, acesse o site oficial do evento.