É Tudo Verdade chega à 24ª edição com homenagem a Nelson Pereira dos Santos

A 24ª edição do É Tudo Verdade anunciou, nesta segunda, 11, sua programação, que reunirá 66 filmes, entre longas e curtas-metragens - ano passado foram 55 documentários. O orçamento previsto é de R$ 2,5 milhões, mas ainda está para ser fechado. “A vida não está fácil para quem produz cultura”, refletiu Amir Labaki, criador e diretor do festival. O festival acontece de 4 a 14 de abril, em São Paulo, e de 8 a 14 de abril, no Rio.

O importante é que o É Tudo Verdade resiste e Labaki considera um privilégio apresentar “uma safra excepcional como essa, tanto brasileira quanto internacional”. E ele acrescenta – “Foi um dos processos de seleção mais intensos da década”. Em São Paulo, o festival será aberto dia 3, no Auditório Ibirapuera, com o documentário de Avi Belkin, Mike Wallace Está Aqui, sobre o apresentador do 60 Minutes.

No Rio, dia 8, a honra cabe a Paulo Thiago, que conta a história do Grupo Opinião, ligado ao Centro Popular de Cultura. Memórias do Grupo Opinião evoca a resistência à ditadura militar.

Dois cineastas viscerais que morreram no ano passado serão homenageados – o É Tudo Verdade vai lembrar a obra de documentarista do brasileiro Nelson Pereira dos Santos, programando sua série para TV, Casa Grande & Senzala, a partir do livro famoso de Gilberto Freyre, e a cinebiografia de Sérgio Buarque de Holanda, Raízes do Brasil.

Claude Lanzmann, documentarista francês que, antes de se tornar diretor, trabalhou na revista Temps Modernes, de Jean-Paul Sartre – e, jovem ainda, viveu sete anos com Simone de Beauvoir –, cravou seu nome na história do cinema com o monumental projeto sobre a Shoah, o Holocausto.

O festival exibe os últimos retratos filmados por Lanzmann. As Quatro Irmãs é uma série de quatro filmes, cada um centrado na figura de uma sobrevivente do genocídio nazista, que o diretor conheceu enquanto colhia depoimentos para sua obra mais famosa.

O festival também resgata, na competição internacional, Ziva Postec – A Montadora por Trás do filme Shoah, de Cathérine Hebert, que tenta descobrir por que Lanzmann baniu Ziva de sua alentada autobiografia, que dedica páginas e páginas à realização de Shoah.

O É Tudo Verdade também resgatará músicos como Dorival Caymmi e Astor Piazzolla. Atração especial será o documentário de Werner Herzog, Encontrando Gorbachev.

Destaques:

'Estou Me Guardando Para Quando o Carnaval Chegar' - O longa de Marcelo Gomes que integrou o Panorama em Berlim concorre na competição brasileira

'Meu Amigo Fela' -Joel Zito Araújo participa da competição internacional com seu retrato do nigeriano Fela Kuti

'Carta a Theo' - Homenagem a Theo Angelopoulo