'É assim que fazemos', diz Jaden, filho de Will Smith, após tapa em Chris Rock no Oscar

O tapa dado por Will Smith em Chris Rock depois que o comediante fez uma piada envolvendo Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, uma condição que provoca a queda de cabelo, foi o assunto mais comentado com relação à cerimônia de premiação do Oscar, na noite deste domingo, 27. Na madrugada, o ator e modelo Jaden​ Smith, de 23 anos, filho mais velho de Will e Jada, usou as redes sociais e escreveu: 'É assim que resolvemos as coisas'.

Jaden não comentou mais nada, mas o horário concide com o incidente que surpreendeu os participantes da festa do Oscar e mobilizou cinéfilos nas redes sociais.

And That’s How We Do It — Jaden (@jaden) March 28, 2022

Na noite deste domingo, ao apresentar o prêmio de melhor documenário com um breve número de comédia, Rock fez uma piada comparando o cabelo curto de Jada Pinkett Smith com a personagem de cabelo raspado de Demi Moore no filme de 1997 GI Jane. Depois de subir ao palco e dar o tapa em Chris Rock, Will Smith voltou ao seu lugar e gritou: "Mantenha o nome da minha mulher fora da p**** da sua boca". Pouco depois, Will Smit ganharia o Oscar de melhor ator por seu papel em King Richard: Criando Campeãs.