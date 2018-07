Dwayne ‘The Rock’ Johnson anuncia sequência de 'Jumanji' para 2019

O ator Dwayne ‘The Rock’ Johnson anunciou em seu Instagram na quarta, 27, que a sequência do filme Jumanji – Bem-Vindo à Selva vai estrear em 13 de dezembro de 2019, nos Estados Unidos.

A sequência está sendo escrita por Scott Rosenberg e Jeff Pinkner, que trabalharam no roteiro do longa de 2017. Também produtor, The Rock volta em Jumanji – Bem-Vindo à Selva 2 e garantiu a inclusão de novos personagens, mas não disse nada sobre se o filme vai contar novamente com Jack Black, Kevin Hart e Karen Gillan.

Maior sucesso de bilheteria da Sony, o filme de 2017 arrecadou US$ 961 milhões no mundo todo e é uma continuação do clássico de 1995, estrelado por Robin Williams. Bem-Vindo à Selva acompanha quatro jovens que encontram um antigo videogame com o jogo de Jumanji e, quando passam a jogá-lo, são transportados para a floresta.