Dwayne Hickman, ator de Dobie Gillis, morre aos 87 anos nos EUA

Dwayne Hickman, ator e produtor de TV conhecido pelo papel de Dobie Gillis, morreu aos 87 anos, por complicações decorrentes do mal de Parkinson, neste domingo, 9, em sua casa, cercado pela família, em Los Angeles, informou um comunicado divulgado pelo representante da família, B. Harlan Boll.

Após alguns papéis pequenos em filmes e programas de TV na juventude, Dwayne Hickman desistiu de atuar em 1950 para se concentrar em seus estudos. Já na universidade, recebeu uma ligação de um antigo agente que lhe ofereceu um papel no The Bob Cummings Show, o personagem Chuck MacDonald, entre 1955 e 1959.

Em 1959, estreou The Many Loves of Dobie Gillis, que durou até 1963. Em 1988, foi lançado um filme ao estilo 'reunião', Bring Me The Head of Dobie Gillis.

"É muito legal ver o quanto Dobie Gillis significou para um monte de baby boomers [nome dado à geração nascida entre 1945 e 1964 nos Estados Unidos], que são sempre legais quanto nos encontramos", dizia o ator em 2003. Quando o ex-presidente Bill Clinton era governador do Arkansas, chegou a encontrar o ator e lhe dizer: "Meu Deus, é Dobie Gillis! Eu cresci com você!".

Ele chegou a lançar uma autobiografia, co-escrita por Joan Roberts Hickman, sua esposa, em 1995. O nome fazia alusão ao personagem: Forever Dobie ["Para Sempre Dobie", em tradução livre].

Dwayne Hickman também esteve em outros filmes conhecidos nos EUA em décadas anteriores, como Cat Ballou, How to Stuff a Wild Bikini, Dr. Goldfoot and the Bikini Machine e Ski Party, além de programas como The Mod Squad, Love, American Style e Clueless.

* Com informações da agência AP.