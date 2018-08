DVDs de "Star Wars" batem recorde de venda Um dia após o lançamento, o DVD com a trilogia Guerra nas Estrelas vendeu 85 mil cópias no Reino Unido, batendo o recorde de Senhor dos Anéis - Duas Torres, com 50 mil. Aqui , a caixa também foi um sucesso: na Fnac, vendeu 25% a mais que Senhor dos Anéis. Se você é fã de carteirinha de Star Wars, prepare-se. A caixa traz os três filmes da segunda série (a mais antiga) e mais um DVD só de extras, contando tudo o que você sempre quis saber sobre a gênese de uma das epopéias mais famosas do cinema. A Fox Home Video não cita números, mas anuncia que as unidades à venda não serão inferiores às da série Indiana Jones (100 mil) - 75% serão comercializadas imediatamente e as 25% restantes só nas semanas que precedem o Natal. E tudo isso precede a estréia mundial do terceiro filme da primeira série (a nova), o Episódio 3, marcada para 19 de maio do ano que vem. O Festival de Cannes, a grande Babel dos eventos de cinema de todo o mundo, fornecerá o quadro para esse lançamento super-aguardado. O disco de extras é pura sessão nostalgia, contando como Lucas teve a idéia da série, como desenvolveu a história, os personagens e como foram criados os efeitos especiais. Houve muitas mudanças de percurso. Inicialmente, era a história de gêmeos, depois uma saga de anões e sofreu várias transformações até virar a história de Luke Skywalker e seu confronto com o sinistro Darth Vader, que comanda as forças destrutivas do império - e a quem Luke culpa pelas mortes de seu pai e a de seu mentor, Obi-Wan Kenobi, sem saber que Vader é justamente seu pai, Annakin Skywalker, que se rendeu ao lado maligno da Força.