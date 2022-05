'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura': veja quais são as aparições secretas

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura não decepciona quando se trata de apresentar participações especiais de super-heróis da Marvel que nunca foram vistos na tela antes. Mutantes. Gênios. Versões alternativas. Até mesmo um Inumano (sem Tom Cruise como Homem de Ferro, desculpe).

Todos eles fazem parte dos Illuminati, grupo fictício de super-heróis que uniram forças e secretamente trabalharam por trás das cortinas de quase todos os grandes eventos do Universo Marvel e que chegaram para sua grande estreia.

Doutor Estranho é mantido em cativeiro em um universo que não é seu e trazido para enfrentar os Illuminati, que explicam a ele que, em seu universo, a ameaça mais perigosa em um ponto era... Doutor Estranho. Aquele outro Doutor Estranho, o do universo Illuminati, é reverenciado como um herói depois de presumivelmente morrer em batalha. Mas esse grupo de Illuminati o matou secretamente depois de concluir que ele era muito perigoso para continuar vivo.

Então, quem são os Illuminati? Um grupo que veio dos quadrinhos e cuja aparição na tela era tão anunciada que apenas os menores indícios disso já apareciam em qualquer propaganda do Multiverso da Loucura.

Aqui está a lista dos membros que aparecem no filme. Não se apegue muito, no entanto. A ira da Feiticeira Escarlate afeta esta equipe.

Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor)

Ejiofor retorna ao papel de Barão Mordo – o amigo, mentor e eventual inimigo de Steven Strange – depois de interpretá-lo no primeiro filme, Doutor Estranho, em 2016. Este Mordo é muito mais amigável e saúda a chegada de Doutor Estranho e América Chavez em seu universo com um sorriso. Mas depois de uma recepção calorosa, Mordo droga Strange e Chavez com uma bebida enriquecida e os aprisiona para que possam enfrentar os Illuminati.

Capitã Carter (Hayley Atwell)

Depois de dublar a personagem na série de animação "What If. . .?, Atwell dá vida à personagem em live-action em "Multiverso da Loucura. Ela não está muito feliz em ver outro Doutor Estranho depois que seus companheiros de equipe Illuminati mataram o último Doutor Estranho que estava diante deles. A aparição de Atwell serve como um lembrete de que o mundo animado da Marvel Studios é o cânone do MCU e que as aparições em "What If. . .?" podem eventualmente se transformar em participações especiais em outros lugares.

Raio Negro (Anson Mount)

Talvez o momento "É sério?" mais relevante de Multiverso da Loucura seja o aparecimento de Mount, reprisando seu papel como Raio Negro dos Inumanos, equipe de super-heróis de um programa de televisão da Marvel ABC que nunca decolou, durando apenas uma temporada, em 2017. Em um ponto, havia planos cinematográficos para os Inumanos, mas eles nunca se tornaram parte dos acontecimentos em grande escala do MCU. Então Raio Negro aparece neste filme, sem dizer uma única palavra, porque, bem, sua voz é tão poderosa que pode destruir qualquer um que esteja à sua frente. É exatamente dessa forma que a equipe secreta dos Illuminati matou o Doutor Estranho: Raio Negro disse "Sinto muito" e o destruiu.

Capitã Marvel (Lashana Lynch)

Lynch é instantaneamente reconhecível como Maria Rambeau, que é a melhor amiga de Carol Danvers e mãe de uma eventual super-heroína, Monica Rambeau, como visto em “Capitã Marvel” de 2019. Mas, no universo Illuminati, é ela quem é a Capitã Marvel, com o traje e superpoderes para provar isso. Ela é um dos membros mais poderosos dos Illuminati e está tão enojada com o novo Doutor Estranho quanto o resto de seus companheiros de equipe.

Professor Xavier (Patrick Stewart)

Stewart retorna ao mundo dos X-Men e faz sua primeira aparição no MCU como o poderoso telepata Professor Charles Xavier. No verdadeiro estilo da Marvel Studios, sua entrada é destacada pelo leve riff musical da música tema da série animada "X-Men" (que, em breve, estará recebendo um renascimento no Marvel Studios no Disney Plus). Ele também está equipado com a mesma cadeira amarela da série animada, uma bela piscadela do MCU. Xavier é o único membro dos Illuminati que confia no Doutor Estranho que foi trazido diante dos Illuminati e não acredita que ele é o mesmo tipo de ameaça que o Doutor Estranho de seu mundo que ele concordou em morrer.

Senhor Fantástico (John Krasinski)

Sem dúvida, a maior surpresa das aparições secretas dos Illuminati em Multiverso da Loucura foi a chegada do Senhor Fantástico do Quarteto Fantástico, com uma revelação ainda maior de Krasinski sendo escalado para o papel. Ninguém do Quarteto Fantástico já apareceu no MCU antes porque os direitos dos personagens eram de propriedade separada da Fox – a mesma razão pela qual Stewart e os X-Men ainda não apareceram no MCU antes. Agora que a Disney é dona da Fox, o Quarteto Fantástico pode fazer parte da linha do tempo do MCU.

Há um filme do Quarteto Fantástico atualmente sendo produzido pela Marvel Studios que acaba de perder John Watts (diretor dos últimos três filmes da Marvel Studios Sony "Homem-Aranha") como diretor. Então, a aparição de Krasinski como Senhor Fantástico certifica que ele é o novo Reed Richards da Marvel Studios? Ou o aspecto multiverso de Multiverso da Loucura entra em jogo aqui e ele não é o verdadeiro negócio? Isso seria uma provocação terrível, já que os fãs online clamam por Kransinski para conseguir esse papel. Senhor Fantástico menciona ter uma esposa e filhos, o que significa que podemos ver o resto da primeira família da Marvel pela primeira vez no MCU em breve.