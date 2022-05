'Doutor Estranho no Multiverso da Loucura' tem arrecadação histórica em estreia

Doutor Estranho no Multiverso da Loucura registrou uma estreia muito bem-sucedida neste fim de semana nos cinemas norte-americanos, com uma arrecadação estimada em US$ 185 milhões (o equivalente a R$ 940 milhões), informou o Exhibitor Relations, observador de indústria, neste domingo, 8.

Se trata da maior arrecadação em um fim de semana neste ano, e a segunda maior em tempos de pandemia de Covid-19 e a 11ª de todos os tempos, destacaram os analistas.

Essa é outra estreia sensacional da Marvel, seguindo o padrão", disse David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

A sequência de super-herói, dirigida por Sam Raimi e distribuída pela Disney, novamente é protagonizada por Benedict Cumberbatch no papel principal, acompanhado por Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejofor e Rachel McAdams.

A trama inclui universos alternativos, bruxas e feiticeiros, incluindo um polvo demoníaco.

Doutor Estranho desbancou do primeiro lugar a comédia de animação Os Caras Malvados, da Universal. A produção da DreamWorks Animation arrecadou US$ 9,8 milhões entre sexta e domingo.

Em terceiro lugar, também uma posição abaixo da que estava no fim de semana passado, Sonic 2, da Paramount, com US$ 6,2 milhões.

Animais Fantásticos: O Segredo de Dumbledore, da Warner Bros., o último episódio da série derivada de Harry Potter, também caiu uma posição, ao quarto lugar, com US$ 4 milhões.

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, da A24, se manteve em quinto, com US$ 33 milhões. Michelle Yeoh é a protagonista do longa como uma proprietária de lavanderia a quem se pede que salve o mundo.

Completam a lista das 10 maiores bilheterias no fim de semana entre 6 e 8 de maio de 2022:

6º - O Homem do Norte - US$ 2,8 milhões

7º - Cidade Perdida - US$ 2,5 milhões

8º - O Peso do Talento - US$ 1,5 milhões

9º - Assassino Sem Rastro - US$ 1,2 milhões

10º - Luta pela Fé - A História do Padre Stu - US$ 0,8 milhão