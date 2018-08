Dominic Monaghan é confirmado no elenco de 'Star Wars: Episódio IX'

LOS ANGELES - O ator Dominic Monaghan, conhecido pela série Lost e pela trilogia O Senhor dos Anéis, fará parte do elenco do episódio IX de Star Wars, ainda sem título oficial, segundo informou o portal Deadline nesta sexta-feira.

"A galáxia muito, muito distante teve quase a mesma influência que a galáxia na qual vivo, então estou feliz por estar envolvido", disse o ator, fazendo um trocadilho com a famosa abertura dos filmes da saga.

No projeto, Monaghan voltará a trabalhar com J.J. Abrams, diretor do novo longa-metragem de Star Wars e um dos criadores e produtores de Lost.

Além do papel de Charlie Pace em Lost, o ator é conhecido por ter interpretado o hobbit Merry na trilogia O Senhor dos Anéis, dirigida por Peter Jackson como adaptação dos livros de J.R.R. Tolkien.

O nono episódio de Star Wars, com lançamento previsto para dezembro de 2019, seria dirigido por Colin Trevorrow, mas divergências de criação com a Lucasfilm levaram o estúdio a apostar na volta de Abrams, que é coautor do roteiro junto a Chris Terrio.

O elenco confirmado até agora para o novo filme de Star Wars conta com Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong'o, Kelly Marie Tran, Billie Lourd (filha de Carrie Fisher), Mark Hamill, Anthony Daniels, Keri Russell e Billy Dee Williams.

A Lucasfilm anunciou no final de julho que Carrie Fisher, que morreu em 2016, aos 60 anos, aparecerá de maneira póstuma como Leia por meio de cenas gravadas para Star Wars: O Despertar da Força que não chegaram a ser utilizadas.