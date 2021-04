Documentarista busca filme perdido de Orson Welles no Brasil

Um documentarista americano planeja uma viagem ao Brasil em busca de um filme desaparecido de Orson Welles: a versão original de Soberba, desaparecida há três quartos de século. A rede americana TCM, por sua vez, fará um documentário sobre a investigação, que será conduzida pelo diretor Joshua Grossberg no Brasil e com lançamento previsto para o segundo semestre.

Soberba, filmado por Welles em 1942, logo após Cidadão Kane, tornou-se um clássico, mas em sua versão editada pelos estúdios RKO. "As tomadas originais suprimidas foram fundidas para recuperar o nitrato durante a Segunda Guerra Mundial", explicaram os promotores da investigação em um comunicado.

RKO cortou 43 minutos do filme original e, apesar da rejeição do diretor, acrescentou outras cenas e mudou o final.Grossberg espera encontrar uma cópia do original no Brasil, onde Welles viajou para filmar seu filme seguinte, É Tudo Verdade. Seu objetivo é restaurar as imagens para projetar esse "director's cut" (versão do diretor) nos cinemas.

"A versão estendida de 'Metrópolis', de Fritz Lang, foi encontrada em um museu argentino em 2008, então também pode ser que a cópia perdida de 'Soberba' exista em algum lugar no Brasil", disse o documentarista em um comunicado.

Questionado pela AFP, Serge Bromberg, especialista em restauração de filmes, mostrou-se cético: "Também procurei essas bobinas que supostamente estavam na França, mas não deu certo", comentou Embora se Grossberg os encontrar no Brasil, seria um tesouro para todos os cinéfilos, admitiu.

Assista ao trailer: