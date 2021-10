Documentário sobre Ziraldo será apresentado na Mostra Internacional de Cinema em São Paulo

No próximo domingo, 24 , o cartunista Ziraldo completa 89 anos. Referência nos quadrinhos e na literatura infantil, o pintor, escritor, dramaturgo, poeta, cronista, apresentador e jornalista é o "pai" de um dos personagens brasileiros mais icônicos, o Menino Maluquinho.

Como parte da celebração, o artista teve sua trajetória retratada no documentário Ziraldo - Era Uma Vez Um Menino, dirigido por sua filha Fabrízia Pinto. O filme será exibido pela primeira vez na 45ª Mostra Internacional de Cinema em São Paulo, em sessões nos dias 2 de novembro, no Espaço Itaú de Cinema - Augusta, e 3 de novembro, no Espaço Itaú de Cinema - Frei Caneca.

Dirigido por Fabrízia Pinto (Menino Maluquinho 2: A Aventura, Beleza S/A e Motel), o documentário conta a história do cartunista por meio de depoimentos e entrevistas concedidos por ele mesmo, ao longo de mais de 40 anos. O artista também faz reflexões sobre temas como processo criativo, os personagens que criou, família, política e a situação do Brasil.

Ziraldo - Era Uma Vez Um Menino está na categoria “Apresentação Especial”, que conta com filmes de realizadores renomados com temáticas especiais, clássicos restaurados, curtas-metragens, obras que tratam de assuntos urgentes e que são, por vezes, inclassificáveis.