Documentário sobre Malala Yousafzai é exibido de graça em São Paulo

Na próxima segunda-feira, 9, a jovem paquistanesa Malala Yousafzai, de 20 anos, vencedora do Prêmio Nobel da Paz em 2014, estará em São Paulo para participar de um evento que vai discutir o papel da educação no desenvolvimento infantil e das mulheres no Brasil. Por conta da visita, o documentário Malala, de 2015, está sendo exibido gratuitamente na capital paulista.

++ Malala vem falar de educação e direitos femininos em SP

A exibição gratuita, que já começou, vai até o dia 11 de julho no Espaço Itaú de Cinema, no Shopping Frei Caneca, diariamente, às 18h. Os ingressos devem ser retirados na bilheteria com uma hora de antecedência e estão sujeitos à lotação da sala.

Dirigido por Davis Guggenheim, o filme coloca um olhar sobre os eventos que aconteceram com Malala – atacada pelo Talibã em 2012 por defender o direito à educação para as mulheres – e suas consequências, incluindo seu famoso discurso na ONU.

Apesar de ser exclusivo para convidados, o painel com Malala em São Paulo no dia 9 vai ser transmitido ao vivo pelo Facebook, Twitter e YouTube do banco Itaú, que promove o evento.