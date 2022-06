Documentário 'Manguebit' vence o Festival In-Edit Brasil em 2022

Manguebit, de Jura Capela, venceu neste sábado, 25, a 14ª edição do In-Edit Brasil, Festival Internacional do Documentário Musical. O filme retrata a história do movimento cultural Manguebeat com depoimentos de pessoas que criaram ou estiveram ligadas a ele.

Em sua justificativa, o júri, formado pelo jornalista André Barcinski, a produtora Andréa Alves, a diretora Beth Formaggini e a cineasta Juliana Vicente, defendeu: "com um trabalho exuberante de recuperação de acervo e montagem, eterniza um movimento não apenas musical, mas cultural, que uniu os sons pernambucanos com a música do mundo e criou um estilo único". O longa será exibido no In-Edit Barcelona ainda neste ano, com a presença do diretor.

Manguebeat

Para conhecer mais sobre o Manguebeat, é possível acessar uma série de reportagens produzidas pelo Estadão.

Outros prêmios do Festival In-Edit Brasil

Um prêmio especial foi dado ao documentário Cafi, de Lírio Ferreira e Natara Ney, "pela beleza de suas imagens e a liberdade narrativa desse tributo a um grande criador de imagens, muitas delas dedicadas a artistas e capas de discos icônicos da música brasileira".

Houve menção honrosa para Alan, dos Irmãos Lisboa (Daniel e Diego), "pelo processo de realização e por revelar um personagem único, que usou a força de sua arte para levar beleza a seu mundo tão duro".

Todos os filmes da competição nacional serão exibidos na Cinemateca Brasileira no domingo, 26.

